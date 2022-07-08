Yüzlerce çocuk bayram öncesi gönüllerince eğlendi Adanalı kebapçı, kimsesiz ve özel gereksinimli yüzlerce çocuğu buluşturdu

Adanalı kebapçı, Kurban Bayramı öncesinde kimsesiz ve özel gereksinimli yüzlerce çocuğu buluşturup palyaço, canlı müzik ve oyunlar ile eğlendirdi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Kurban Bayramı öncesi Sevgi Evleri'nde kalan, engelli ve down sendromlu yüzlerce çocuğu dükkanında buluşturdu. Önce çocuklara Adana kebap ikram eden Aydın, daha sonra palyaço, canlı müzik ve oyunlarla çocukları eğlendirdi.

Gecenin geç saatlerine kadar süren eğlencede çocuklar dans edip, oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Kebapçı Yaşar Aydın, “Bugün burada yüzlerce çocuğu bir araya getirdik. Güzel bir yemek organizasyonu ve eğlence düzenleyip bayramlaşıyoruz. Onların kimsesiz olmadığını her zaman onlarla beraber olduğumuzu gösteriyoruz. Biz onların kimsesiyiz, onlar da bizim kimsemiz. Çocuklar burada eğlendi ve bayrama mutlu bir şekilde girecekler. İnşallah dünyada hiçbir çocuk üzülmez. Engel diye bir şey yoktur. Engeller, düşüncede olmasın yeter” diye konuştu.

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