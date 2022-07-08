Ferhat Katipoğlu Adanaspor'da

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Adanaspor, Altınordu'dan savunma oyuncusu Ferhat Katipoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Turuncubeyazlılar, Altınordu'dan Ferhat Katipoğlu ile anlaşmaya vardı. Sağbek mevkisinde oynayan Ferhat, orta alanda da görev yapıyor. 2 yıllık anlaşmaya varılan Ferhat geçtiğimiz sezonu Niğde Anadolu Kulübü'nde kiralık olarak forma giymişti.

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