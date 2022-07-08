Burak Çoban Adanaspor’da

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Adanaspor sol kanat mevkisini Burak Çoban'ı transfer ederek güçlendirdi.

Başkan Bayram Akgül ile İstanbul’da bir araya gelen Afjet Afyonspor’da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban 2 yıllık sözleşmeye imza attı. "Camiamıza hayırlı olsun" diyerek sosyal medya hesabından transferi paylaşılan Burak geçtiğimiz sezon 9 gol kaydetti.

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