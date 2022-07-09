Sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, bayram gezmesi sonrası ailesiyle evlerine giderken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak için suya atlayan Mahmud Hanora (27), akıntıda kayboldu. Elisa ve onu kurtarmak için kanala atlayan annesi Fatma Yakup ve dedesi Muhammet Hanora ise çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, akıntıda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Elisa Yakub, ailesiyle bayram gezmesinden dönerken, iddiaya göre sulama kanalına düştü. Kızının sulama kanalına düştüğünü gören anne Fatma Yakub da suya atladı. Annekızın suda sürüklemesi üzerine dede Muhammed Hanora ve dayı Mahmud Hanora da suya atladı. Sulama kanalında biri çocuk dört kişinin akıntıyla sürüklendiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar da suya atlayıp, annekızı sudan çıkarmayı başardı. Dede Muhammed Hanora da kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, dayı Mahmud Hanora ise akıntıda kayboldu. Sudan çıkarılan annekız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Yakub ve kızı Elisa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları için savcılık talimatıyla kanala verilen su kesildi. Kaybolan Hanora'nın bulunması için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-07-09 23:17:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.