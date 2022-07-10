Bayramda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıtıyor Adana’da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramı'nda her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi, restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıtıyor Adana’da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramı'nda her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi, restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı

İHA

Bayramda et yiyemedi, şimdi bin aileye kebap dağıtıyor Adana’da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramı'nda her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi, restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı

Adana’da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramı'nda her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi, restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı.
Mustafa Gökpınar ailesiyle birlikte yıllar önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Adana’ya göç etti. Gökpınar Adana’da bir kebapçının yanında çırak olarak işe başladı. Daha sonra ise kendi yerini açtı. Ancak işler istediği gibi gitmeyince Turgut Özal Mahallesi'nde küçük bir market işletmeye başladı. Para kazanabilmek için Gökpınar Kurban Bayramı'nda bile marketini açtı. Bu sırada etraftan bayram olması nedeniyle et kokusu gelince hanımıyla birlikte canı et istedi ancak hiç kimse et getirmedi. O gün Gökpınar kendi kendine “Bir gün zengin olursam bayramda ihtiyaç sahiplerine et dağıtacağım” diye söz verdi. Gökpınar daha sonra marketi kapatıp tekrar kebapçı oldu. İşleri de iyi giden Gökpınar şimdi her Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz olarak kebap dağıtımı yapıyor. Gökpınar, o gün yaşadıklarından çok etkilendiğini ve tekrar kebapçılığa dönüş yaptığını belirterek, “Her Kurban Bayramı eşimle yaşadığım o zor günler aklıma geliyor. Bu nedenle bin ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı'nın birinci günü kebap gönderiyorum. Bizim o gün yaşadığımız duyguyu yaşamasınlar diye” dedi. Gökpınar, Kurban Bayramı'nın birinci günü restoranın da açık olduğunu, Adanalıların Kurban Bayramı olmasına rağmen yine de kebap yemeye geldiklerini de söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Klima motoru hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Klima motoru hırsızı yakalandı
Sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken akıntıda kayboldu
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isterken ...
İl Sağlık Müdürlüğünden doktorun hastalara ‘bakmıyorum’ dediği videoyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünden doktorun hastalara ...
Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında kayboldu Kanala düşen 8 yaşındaki Elisa’yı kurtarmak için annesi, dedesi ve dayısı sulama kanalına girdi, dayı akıntıda kayboldu
YEREL HABERLER Yeğenini kurtarmak isterken girdiği sulama kanalında ...
Acil servis doktoru ‘bakmıyorum’ dedi, ortalık karıştı
YEREL HABERLER Acil servis doktoru ‘bakmıyorum’ dedi, ortalık ...
Adana’da 185 acemi kasap kendini kesti
YEREL HABERLER Adana’da 185 acemi kasap kendini kesti
Adana’da kent protokolü bayramlaştı
YEREL HABERLER Adana’da kent protokolü bayramlaştı
Adana´da bazı vatandaşlar, kurbanlarını sokaklarda kesti
YEREL HABERLER Adana´da bazı vatandaşlar, kurbanlarını sokaklarda ...
Hırsızlardan biri apartmana ekmek poşetiyle, diğeri şemsiyeyle girdi
YEREL HABERLER Hırsızlardan biri apartmana ekmek poşetiyle, diğeri ...
Topladığı atıkları satıp, yardım yapan dernekten 1000 çocuğa oyuncak
YEREL HABERLER Topladığı atıkları satıp, yardım yapan dernekten 1000 ...
Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatan için gözünü kırpmadan şehit olan polis memurlarının ailelerini bayramda ziyaret etti
YEREL HABERLER Kahramanların emanetleri bayramda unutulmadı Adana ...
Adana’da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 zanlı ...
Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini güldürdü Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda sokak sokak gezip çocuklara hediyeler dağıttı
YEREL HABERLER Polis sokak sokak gezip bayramda çocukların yüzlerini ...
Burak Çoban Adanaspor’da
YEREL HABERLER Burak Çoban Adanaspor’da
Ferhat Katipoğlu Adanaspor'da
YEREL HABERLER Ferhat Katipoğlu Adanaspor'da
Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğinde aldı Kurbanlıklar arka koltukta taşındı
YEREL HABERLER Adanalılar kurbanlıkları akşam serinliğinde ...
Otobüs firmalarından bayram öncesi 'aracımız arızalandı' oyunu Metro Turizm, Adana’da yolcuları mağdur etti
YEREL HABERLER Otobüs firmalarından bayram öncesi 'aracımız ...
Şehit babasından duygulandıran sözler Terör operasyonlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası: “Yarın beni de götürseler hazırım”
YEREL HABERLER Şehit babasından duygulandıran sözler Terör ...
Kozan'da yaşlılar bayram sevincini erken yaşadı
YEREL HABERLER Kozan'da yaşlılar bayram sevincini erken yaşadı
TSYD’den İHA muhabiri Elif Ayşenur Bay’a ödül TSYD ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER TSYD’den İHA muhabiri Elif Ayşenur Bay’a ödül TSYD ...
Adana Büyükşehirde en düşük maaş 6 bin lira Başkan Karalar, sosyal haklarla birlikte en düşük maaşın 7 bin 100 liraya çıkacağını belirtti
YEREL HABERLER Adana Büyükşehirde en düşük maaş 6 bin lira Başkan ...
Ceyhan Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ve kurban parası
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi çalışanlarına bayram ikramiyesi ve ...
Yüzlerce çocuk bayram öncesi gönüllerince eğlendi Adanalı kebapçı, kimsesiz ve özel gereksinimli yüzlerce çocuğu buluşturdu
YEREL HABERLER Yüzlerce çocuk bayram öncesi gönüllerince ...
Prof. Dr. Sebe: Bu bayram daha az 'acemi kasap' görmeyi ümit ediyoruz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sebe: Bu bayram daha az 'acemi kasap' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.