Teknolojiye yenilen semerciler son semerlerini dikiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Muhammed Tekerlek, son semerleri hazırladıklarını söyledi.

Kozan ilçe merkezinde 32 yıldır baba yadigarı semer ustalığı yapan Muhammed Tekerlek, meslekte yeni ustaların yetişmediğini belirterek, semerciliğin teknolojiye yenilen bir meslek olduğunu kaydetti. Nostaljik dükkanında Adana’nın kırsal mahallelerinde küçükbaş hayvancılık yapanların semer talebi olduğunu kaydeden Tekerlek, “Mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonra da bu işi yapan olmaz. Kamışlar, keçeler ile semerleri hazırlıyoruz. Aladağ, Feke, Saimbeyli köylerinden talep var. Eşek, at kalmadı. Önceden siparişlere yetişemiyorduk, şimdi hiç sipariş yok. Artık herkes traktör kullanıyor. Siparişler hep köylerden oluyor. Hayvancılık yapanlar kullanıyor şimdilik. 1,5 ayda bir semer dikiyoruz. Teknolojiye yenik düştük, bunu da kabullendik” diye konuştu.

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