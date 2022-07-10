`Ayçiçeği desteklemeleri artırılmalı´



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE´deki ayçiçeği üretiminin yüzde 10´unu karşılayan Adana´da hasada birkaç hafta kaldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, çiftçilere destek primlerinin artırılarak, üretim alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Çukurova´da son yıllarda ayçiçeği üretimi arttı. Kent, Türkiye´de üretilen 2 milyon ton ürünün yüzde 10´unu karşılar hale geldi. Son dönemde Ukrayna-Rusya arasındaki savaş nedeniyle yaşanan tedarik sorunu, 1,1 milyar dolarlık ham yağ pazarında yerli üretimi stratejik hale getirdi. Bölge çiftçisini, birkaç hafta sonra başlayacak hasat heyecanı sardı.

`ÜRETİCİ EKTİĞİ ÜRÜNDEN PARA KAZANMALI´

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, kent genelinde 200-230 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Trakya ve Konya çevrelerinde yoğun olarak ayçiçeği üretildiğini anımsatan İncefikir, tüm yurt genelinde ekim alanlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Çiftçilere kilo başına 50 kuruş destekleme primi verildiğini aktaran İncefikir, "Ham yağ açığımız oldukça büyük. 1,1 milyar dolarlık ithalat çok ciddi bir şey" dedi.

Ham yağ açığını kapatacak ürünlere yönelmek gerektiğini ifade eden Cahit İncefikir, "Özellikle ayçiçeği yağı ithalatının önüne geçmek için ekim alanları mutlaka artırılmalı. Bunun yolu da üretim alanlarını genişletmekten geçiyor. Çiftçinin en çok artan girdi maliyetlerinin başında akaryakıt, ilaç, tohum, gübre geliyor. Şu an kilo başına verilen 50 kuruşun artırılması önemli. Üretici ektiği üründen para kazanmalı ki 1 yıl sonra artan maliyetlere karşı hem üretimini devam ettirsin hem de para kazansın" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-07-10 12:15:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.