Goran Karacic, Adana Demirspor’da

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Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Karacic ile güçlendirdi. Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz” denildi.

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