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Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı

DHA

Kazada ölen 9 yaşındaki Oğuz Kaan, son yolculuğuna formasıyla uğurlandı


Gülşah ÖZGENYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da, yolun karşısına geçerken kamyonetin altında kalan Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi Oğuz Kaan Orhan (9), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Toprağa verilen Orhan'ın maçlarda giydiği 6 numaralı forması tabutuna örtüldü.
Kaza, 8 Temmuz günü öğle saatlerinde, Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 01 AKR 263 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuz Kaan Orhan'a çarptı. Yaralanan Orhan, çağırılan ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oğuz Kaan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencisi olan Oğuz Kaan Orhan'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından hastanenin morgundan alınarak Buruk Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Orhan'ın tabutuna maçlarda giydiği 6 numaralı forması örtüldü. Kılınan namazın ardından Orhan'ın cenazesi toprağa verildi.
Gözaltına alınan sürücü A.K.´nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
'SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'
Oğuz Kaan Orhan'ın dedesi Veli Güzel, "Çocuk yola çıkmış ve biri gelip çarpmış. Şu anda da serbest bırakılmış. Olay oldu tamam ancak olaydan sonra hiç telefon dahi etmediler, başsağlığı dilemediler. Torunumun hayalleri yarım kaldı. Bizim de onun için kurduğumuz hayaller hep içimizde kaldı. İnsanlık bu kadar mı ayak altına düştü? Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istiyorum" dedi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü de Oğuz Kaan Orhan'ın ölümü üzerine yayımladığı taziye mesajında, "Sarıçam Adana Demirspor Futbol Kulübü öğrencilerimizden 9 yaşındaki Oğuz Kaan Orhan'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2022-07-10 15:38:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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