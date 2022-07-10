Adana Demirspor, Onyekuru'yu kiraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA) Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Mavi-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Henry Onyekuru'nun Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satınalma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandığını duyuruldu. Onyekuru, daha önce iki sezon Galatasaray forması da giymişti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-07-10 23:20:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.