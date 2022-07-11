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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama borusu içinde cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu

İHA

Sulama borusu içinde cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu

Adana’da sulama borusu içinde cesedi bulunan şahsın isminin Alican Eren olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki mısır tarlasında meydana geldi. Tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama borusunun tıkandığını fark etti. Durumun sulama birliğine bildirilmesiyle kanaldan boruya giden su kesildi. Ayak bileği boyunda su bulunan boruya giren görevli, çürümek üzere olan bir erkek cesediyle karşılaştı. Görevlilerin ihbarıyla aralarında dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkarabildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı yapılan kişileri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada sulama borusundan çıkarılan cesedin, 26 Haziran’da evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Alican Eren’e (26) ait olduğu belirlendi. Otopsisinde herhangi bir dış müdahale olmadığı saptanan Eren’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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