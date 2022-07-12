Pompalı tüfekle karnından vurulan genç, öldü



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da Nurettin K.(29), tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin K. sokakta yürürken karşılaştığı bir kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli pompalı tüfekle Nurettin K.´ya ateş açtı. Karnına kurşun isabet eden genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Nurettin K., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Nurettin K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-07-12 04:00:01



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