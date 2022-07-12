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Cinayet zanlıları tutuklandı Adana’da bir çok cinayet olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı

İHA

Cinayet zanlıları tutuklandı Adana’da bir çok cinayet olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı

Adana’da bir çok cinayet olayına karıştığı öne sürülen 3 zanlı yapılan operasyonla yakalanıp tutuklandı.
Olay, 7 Ağustos 2021’de saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla görüştükten sonra evinin bulunduğu siteye gelen iş insanı Kerim Hurlu (41), aracını otoparka park etti. Apartman kapısına yönelen Hurlu, farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu 17 kurşunun hedefi olan Hurlu, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hurlu, kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyup dışarı koşan yakınları, Hurlu’yu kanlar içerisinde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi yapılan iki çocuk babası Hurlu, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, şüphelilerin Arda Güneşer (23) ile Bayram Bilmece (21) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Sarıçam ilçesinden iki ayrı taksiye binip olay yerine yakın bir yerde indikleri, marketten cerrahi maske satın aldıktan sonra otoparkta 4 saat boyunca bekledikleri saptandı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra ara sokakta bir motosiklete bindikleri, bir süre sonra da taksiyle bölgeden ayrıldıkları belirlendi. Kentte çok sayıda adrese şok baskınlar düzenleyen ekipler, şüphelilerin izine rastlayamadı.
Çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelilerin Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’ndeki bir apartta saklandıklarını tespit etti. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, aparta yapılan baskında Güneşer ve Bilmece ile birlikte, Şubat ayında kuzenini tabancayla yaralayıp kaçan Baran Orhan’ı (21) gözaltına aldı. Evde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Yapılan çalışmada Güneşer’in, 9 Mart 2021 tarihinde Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğrayan Nuhman Yücel’i (42) de öldürdüğü ortaya çıktı. Yücel’in, 2002 yılında Necati Değer’i öldürüp cezaevine girdiği, burada cinayetten tutuklanan Kerim Hurlu ile tanışıp, arkadaş oldukları öğrenildi. Değer’in yeğeni Veysi Balık’ın, tahliye edilen Yücel’i öldürmek için yanına gittiği; silahı ateşleyemeyince arkadaşı Güneşer’in cinayeti işlediği belirtildi. Hurlu’nun da cinayetin ardından Güneşer’i tehdit ettiği; bu nedenle pusuya düşürüldüğü öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda Güneşer, Bayram Bilmece ve Baran Orhan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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