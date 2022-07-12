Lösemili çocuklara umut dağıttığı ‘Maviş’i çaldılar Bisikleti çalınan Kemal Yücel: “Bu bisikletin hikayesi var” “Bisiklet benim hayatımın bir parçası” “Üzerinde ölen oğlumun adı var ve manevi değeri çok yüksek”

Adana’da hırsız, ölen oğlunun ardından ‘Maviş' adını verdiği bisikletiyle il il dolaşan ve 238 çocuğa uygun ilik bulunmasını sağlayan Kemal Yücel’in bisikletini çaldı. Lösemili çocukların umudu olan bisikleti çalınan Yücel, hırsıza seslenerek, “Bu, hikayesi olan bir bisiklet. Çalmış olduğu bisikletin manevi değerini üzerindeki yazılardan da anlamasını istiyorum. Üzerinde ölen oğlumun da adı yazıyor. Bisikleti aldığı yere veya başka bir yere bırakıp bana haber verebilir” dedi.

Adana'da Ali Utku Yücel (6), 2013 yılında beynindeki tümör nedeniyle hayatını kaybetti. Utku'nun organları, 5 çocuğa umut oldu. Baba Kemal Yücel (43), Ali Utku'nun hayallerini gerçekleştirmek için bir bisiklet aldı ve 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurup bisikletiyle yüzlerce çocuğa umut oldu.

Kemal Yücel, lösemili çocuklar için 'umut yolculuğu' da başlatıp 'Maviş' adını verdiği bisikletiyle 2 yılda 43 şehir gezip, yaklaşık 20 bin kilometre yol kat etti. Yücel, 30 bin kişiyi kök hücre bağışına ikna edip, 238 çocuğu da uygun ilik bulunmasını sağladı.



Hırsız bisikleti çaldı

Ancak geçen 1 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde ki Yücel’in evine giren hırsız, üzerinde ‘Mavi çocuk Ali Utku Yücel’, ‘Donör ol hayat kurtar’, ‘Organ bağışı hayat kurtarır’ gibi yazılar olan bisikleti çaldı.

Yücel, sabah uyandığında bisikletinin yerinde olmadığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı çalışmada bisikletin izine halen ulaşamadı.



“Bisiklet hayatımın bir parçası”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Kemal Yücel, bisikletin 15 bin lira değerinde olduğunu ancak manevi değerinin çok daha fazla olduğunu söyledi. Yücel, “1 Temmuz’dan bu yana bisikletle ilgili herhangi bir netice çıkmadı. Umutla bisikletimin bulunmasını bekliyorum. Bisikletimin adı maviş. Benim için manevi değeri maddi değerinden çok daha yüksek. Mavişin sayesinde 238 lösemi hastası çocuğa ilik buldum. Maviş benim ilk bisikletim ve 38 yaşında onu aldım. Çocukluğumun neşesi, hayalleriydi bisiklet. Oğlumun da bisiklet isteği vardı ve o dönem maddi gerekçelerden dolayı alamamıştık. Ali Utku’ya bisiklet alamamıştım ama onun yerine dostlarımızın destekleriyle başka çocuklara bisiklet dağıttık. O bisiklet benim hayatımın bir parçası oldu” diye konuştu.



“Maviş benim ilk göz ağrımdı”

Bisikletiyle binlerce kilometre pedal çevirip lösemi çocuklara umut olduğunu anlatan Kemal Yücel, “Gittiğim yerlerde insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlattım. Kök hücre ve organ bağışı kampanyaları düzenledik. Bisikletimin heybesine oyuncaklar koyarak çocuklara oyuncak dağıttım. Maviş benim ilk göz ağrım ve çocukların umuduydu. Benim düğün aracım da bisikletti” ifadelerini kullandı.



“Bu, hikayesi olan bir bisiklet”

Hırsızlara da seslenen Yücel, “Çalmış oldukları bisiklet başlı başına bir bisiklet değil. Hikayesi olan bir bisiklet. Çalmış olduğu bisikletin manevi değerini üzerindeki yazılardan da anlamasını istiyorum. Bisikleti aldığı yere veya başka bir yere bırakıp bana haber verebilir. Üzerinde oğlum Ali Utku’nun da adı yazıyordu. Maviş tek benim için değil nakil bekleyen birçok çocuk içinde umut” dedi.

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