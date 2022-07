Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı

ADANA, (DHA)ADANA Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit edip, acil servise zarar verdiği iddia edilen hasta yakını A.S., gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, hastanın ilk değerlendirmesi ve muayenesinin ardından yakınları, kayıt aşaması sırasında hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Hasta yakınları ayrıca görevi başındaki hekimleri tehdit etti. Hasta ise gerekli müdahalenin ardından bir üst merkeze sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden birinin A.S. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar verdiği iddiasıyla A.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

