Acil serviste 2 kadının kavgası kamerada



ADANA, (DHA)ADANA´da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi´nde hasta yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Polis ve çevredekilerin güçlükle ayırdığı kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çukurova Devlet Hastanesi´nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın saç saça kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağıraka kavgayı durdurmaya çalıştı. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

2 GÜN ÖNCE DE HASTA YAKINLARI ACİL SERVİSTE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-07-13 12:11:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.