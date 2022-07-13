Adana'da ‘15 Temmuz’ fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Müzesi’ndeki serginin açılışını gerçekleştiren Adana Valisi Süleyman Elban, fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Etkinlikte açıklama yapan Vali Elban, hain darbe teşebbüsünün milletin hafızasında daima canlı kalması gerektiğini vurgulayarak, “Gelecek nesillere bu yaşanan hainliğin gösterilmesi ve bunlardan ders alınması, milletimizin fedakarlığını, gösterdikleri cesareti, hainlere karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermesi açısından sergimizi açıyoruz. İnşallah böyle bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalınmaması için hem burayı gezenler buradan belli şeyler görürler hem de bir daha böyle bir şeye fırsat verilmemesi için insanımızın uyanık olmasına vesile olur diye temenni ediyorum” diye konuştu.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kent protokolü ve ikiz şehitler AhmetMehmet Oruç'un (25) babası Hacı Ali Oruç katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.