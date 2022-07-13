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Acil serviste kadın kavgası Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi an be an görüntülendi

İHA

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi an be an görüntülendi.

Acil serviste kadın kavgası Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi an be an görüntülendi

Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi an be an görüntülendi.
Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağırarak kavgayı durdurmaya çalıştı. Bu arada kavgadan sonra kadının elinde diğer kadının saçlarının kaldığı görüldü. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diğer bir olayda da Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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