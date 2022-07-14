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Fuhuş tuzağıyla gaspa 1 tutuklama Adana’da internet üzerinden tanıştığı kadın ile fuhuş yapmak amacıyla buluşmaya giden şahsı gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

İHA

Adana'da internet üzerinden tanıştığı kadın ile fuhuş yapmak amacıyla buluşmaya giden şahsı gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Fuhuş tuzağıyla gaspa 1 tutuklama Adana’da internet üzerinden tanıştığı kadın ile fuhuş yapmak amacıyla buluşmaya giden şahsı gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana’da internet üzerinden tanıştığı kadın ile fuhuş yapmak amacıyla buluşmaya giden şahsı gasp ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Eren Ü. (21), internet üzerinden tanıştığı M.G.E. (16) ile fuhuş yapmak için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.’yü kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Ahmet Eren Ü., zile bastığında kapıyı eli silahlı Ataberk Güngör (21) açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.’yi zorla evin içine aldı. Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.’yü darp edip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.’nün üzerindeki cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasp edip, “Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur” dedi.
Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.’nün ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da Ahmet Eren Ü.’den gasp edilen cep telefonu, kimlik ve para da ele geçirildi. M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör’ün gaspta kullandığı tabanca da kuru sıkı çıktı. Güngör ifadesinde, “Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G.E. ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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