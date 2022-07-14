Ali Yavuz Kol Adana Demirspor'da

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol Adana Demirspor ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Adana Demirspor, 21 yaşındaki santrfor Ali Yavuz'u kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavilacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı.

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