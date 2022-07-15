Feke’deki orman yangınları söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Feke ilçesinde dün gece 6 ayrı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Feke ilçesine bağlı İncirli bölgesine 6 ayrı noktada aralıklarla çıkan orman yangınları, Feke ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, “Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40'da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Yeşil vatan uğruna gece gündüz ayrımı yapmadan fedakarca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık” diyerek orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.