Kahramanları silah arkadaşları unutmadı 15 Temmuz’da vatan uğuruna canlarını hiçe sayan şehitleri silah arkadaşları unutmayarak onları mezar başında ziyaret edip dua etti

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15 Temmuz’da vatan uğuruna canlarını hiçe sayan şehitleri silah arkadaşları unutmayarak, onları mezar başında ziyaret edip dua etti.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminde vatanları için gözlerini kırpmadan şehit olan kahramanalar Adana’da unutulmadı. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci aziz şehitlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimat verip, bütün şehitlerin kabri başlarında anılmalarını istedi. İnci’nin talimatı üzerine polisler kahraman silah arkadaşlarının mezar başlarına giderek dua okuyup onları andı. Polisler kahramanların mezarlarını temizleyip, sulayıp karanfil bıraktı.

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