Tufanbeyli’de 15 Temmuz’da fidanlar toprakla buluştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinde Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde fidan dikildi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde hükümet konağı bahçesine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerine kaymakam Abdulhamit Bayram, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, Orman İşletme şefliği katılımlarıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Şehitlikte düzenlenen törende ise şehitler için dua okundu.

Etkinlikte konuşan Ergü, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde ülkenin hep darbe, kalkışmalar ve ayaklanmalarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Hepsinde de dirayetli duruşla bizler her zaman ayakta kalabilmişiz. Her seferinde bize bir çelme takmışlar, her seferinde düşmüşüz ancak her seferinde de yerden bir avuç toprakla kalkmışız. Biz öyle kadirşinas bir ülkeyiz ki, milletimiz, devletinin ve demokrasisinin, bayrağının Cumhuriyetinin arkasında olan bir millet. Bizi yıkmaları mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin dünyanın en genç nüfusuna sahip olduğunu hatırlatan Ergü, “Memleketine bağlı bu insanların olduğu bu ülkeyi yıkmaları mümkün değil. Bizlerde birlik beraberlik içerisinde ülkemizin her zaman arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dirayetli duruşuyla gereken cevabı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.