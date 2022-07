Araç çarpan skuterli hemşire Hatice'nin babası: Tek hayali insanları kurtarmaktı

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, skuterle evine dönerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı. Kaza anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Genç hemşirenin babası Mehmet Akif Şener, "Kızım akşam eve döndüğünde kurtardığı hayatları sevinerek anlatıyordu. Tek hayali insanları kurtarmaktı. Onlara can olmaktı. Ama kızımın canını almaya çalıştılar" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 4 Temmuz saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi´nde meydana geldi. Önündeki aracı sollayan İbrahim E. yönetimindeki 79 AAB 796 plakalı hafif ticari araç, elektrikli skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan yoğun bakım servisi hemşiresi Hatice Şener´e arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hatice Şener, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan sonra kaçan sürücü İbrahim E. (21), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Hatice Şener, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

`HER YERİNDE KIRIKLAR VAR´

Evde tedavisi devam eden kızı Hatice Şener´in, vücudundaki kırıklar nedeniyle ihtiyaçlarını gideremediğini belirten baba Mehmet Akif Şener, "Kazanın olduğu caddenin hız sınırı 30 ancak sürücü yaklaşık 120 kilometre hızla kızıma çarpıyor. Kızımı 15 metre ileriye savurup, üzerinden geçtikten sonra kaza yerini terk ediyor. Kızımın kürek kemiği kırık, ayağı ve bacağı alçıda. Vücudunun her yerinde kırıklar var. Biz bu işkenceyi ne zamana kadar çekeceğiz? Psikolojimizi kim düzeltecek?" diye konuştu.

`TEK HAYALİ İNSANLARI KURTARMAKTI´

İstanbul´daki skuter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül´ün acısını hissettiklerini dile getiren Şener, "Kızım akşam eve döndüğünde kurtardığı hayatları sevinerek anlatıyordu. Tek hayali insanları kurtarmaktı. Onlara can olmaktı. Ama kızımın canını almaya çalıştılar. Kızım yaşıyor çok şükür ancak iç kanamadan ölebilirdi. Bilinci şu an açık ancak hiçbir şey hatırlamıyor. İnsanlarımız yolda yürüyemeyecekler mi? Bu bir trafik terörüdür. Tüm kamuoyunun bu işin peşine düşmesini, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyorum. Biz bu insanlarla aynı ortamı paylaşmak, aynı dünyada yaşamak istemiyoruz. Tutuklanmasını istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2022-07-15 14:46:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.