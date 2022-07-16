1 kişinin ölüp, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya 4 tutuklama

Adana’da 26 yaşındaki Abdulkadir Kayli’nin öldürüldüğü, 17 yaşındaki S.A.’nın da yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde 12 Temmuz'da meydana geldi. 26 yaşındaki Abdulkadir Kayli ve 17 yaşındaki S.A. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Kayli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, Mücahit T. (33) ile arkadaşları Reşit M. (28), Ramazan A. (19) ve Bayram İ'yi (23) adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Mücahit T'nin, arkadaşları ile Abdulkadir Kayli ve S.A'yı önce darbettiği, daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu öne sürüldü.

Bu arada, zanlılardan Bayram İ'nin "tehlikeli maddeleri izinsiz taşımak" suçundan arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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