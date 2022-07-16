5'inci kattan düşen Halil İbrahim'i Türk bayrağının asılı olduğu ip kurtardı

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, ailesi uyurken emekleyerek balkon demirlerine çıkan 1 yaşındaki Halil İbrahim Bakır, 5'inci kattan düştü. 2 apartman arasına asılı Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Halil İbrahim'in 2 bacağı kırıldı. Öümden dönen bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, 14 Temmuz'da saat 07.30'da Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Gözde-Bekir Bakır çiftinin 1 yaşındaki oğulları Halil İbrahim Bakır, sabah saatlerinde ailesi uyurken 5'inci kattaki evlerinin balkona çıktı. Burada sandalyenin üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybedip düştü. İki apartmanın arasına asılı olan Türk bayrağının ipine takılınca hızı kesilen Bakır, toprak zemine çakıldı. İbrahim'in düştüğünü gören komşuları, önce sağlık ekiplerine ardından Bakır çiftine haber verdi. Oğullarını gören Bakır çifti, gözyaşlarına hakim olamazken, sağlık ekipleri yaralı bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 bacağı da kırılan Halil İbrahim, tedavisi sonrası taburcu edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-07-16 18:19:25



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