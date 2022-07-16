Burak Can Çamoğlu Adanaspor’da

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'da transfer devam ediyor. Başkan Vekili Furkan Akgül ile İstanbul’da bir araya gelen ve son olarak Atakaş Hatayspor’da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Burak Can Çamoğlu, 1+1 yıllık anlaşma ile Adanaspor'a imza attı. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz diyerek transferi duyurulan Burak Can Çamoğlu Adanaspor'un ikinci etap kampına katılacak.

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