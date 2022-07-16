Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Adana’da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Mahmud Ş., serinlemek için saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi yakınındaki sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Mahmud Ş., suda çırpınarak çevredekilerden yardım istedi. Mahmud Ş.’nin suda kaybolması üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Mahmud Ş.’yi aramak için çalışma başlattı ancak Mahmud Ş. bulunamadı.



Cansız bedeni sürüklenirken görüldü

Saat 19.15 sıralarında ise vatandaşlar Mahmud Ş.’nin suya girdiği yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında su üzerinde bir erkek cesedinin sürüklendiği bilgisini polis ekipleriyle paylaştı. Yenidam Mahallesi’ne giden ekipler burada da yaptıkları çalışmada Mahmud Ş.’ye ulaşamadı. Dalgıç polislerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.