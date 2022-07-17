Kozan’ı sis kapladı

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Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kozan Kadirli karayolunda sürücüler hızlarını azaltarak seyir halinde ilerlemeye devam etti. Sis nedeniyle Kozan Kalesi de sis bulutlarının arasında kayboldu. Şehrin üzerini kaplayan yoğun sisi gören vatandaşlarda bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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