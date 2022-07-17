Apartman inşaatındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi



Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, apartman inşaatında boru döşemesi sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden işçiler Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan son yolculuklarına uğurlandı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan´ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Ustaoğlu ve Doğan´ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ustaoğlu ile Doğan'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Acılı aileler, morga giderek yakınlarının naaşlarını teslim aldı. Ustaoğlu'nun cenazesi Saimbeyli ilçesi Avcıpınar Mahallesi'nde, Doğan'ın cenazesi de Pozantı ilçesi Yağlıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıklarda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLIYaşar SERİNTÜRK

2022-07-17 17:03:12



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