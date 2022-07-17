Eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı Adana’da bir kişi bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçarken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı

Adana’da bir kişi, bastığı evde karıkocayı yaralayıp kaçarken, yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aytekin (32) Eda Yakar (27) çiftinin evine saat 16.00 sıralarında gelen bir kişi zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi. Zanlı eve girer girmez tabancayla Aytekin Yakar’ı vururken, bıçakla da eşi Eda Yakar’ı yaraladı. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı. Bu arada sesleri duyan apartman sakinleri eve geldiğinde karıkocayı kanlar içinde bulup hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla karıkoca Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis de kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.