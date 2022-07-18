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Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı Eskiden gariban yemeğiydi, şimdi lüks oldu Şırdancı Emin Kertiş: “Birçok insan bu lezzeti tatmak için Adana'ya geliyor”

İHA

Bu lezzeti tatmak için binlerce kilometre öteden geliyorlar Yaz ayları geldi, şırdana yoğun ilgi başladı Eskiden gariban yemeğiydi, şimdi lüks oldu Şırdancı Emin Kertiş: “Birçok insan bu lezzeti tatmak için Adana'ya geliyor”

Yerli ve yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan Adana’nın meşhur yemeği olan şırdanı tatmak için geliyor.
Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle yerli ve yabancı turistler binlerce kilometre uzaktan şırdanı tatmak için geliyor.

“Uçakla gelip şırdan yiyip dönüyorlar”
Şırdancı Emin Kertiş, talebin çok yüksek olduğunu belirtti. Kertiş, yaz mevsimiyle birlikte satışlarının da arttığını söyleyerek, “Türkiye’den birçok insan bu lezzeti tatmak için geliyor. Şu an Türkiye’nin birçok iline de kargoyla şırdan gönderiyoruz. Yurt dışından dahi talep var. Bazı insanlar ise uçakla geliyor şırdan, kebap yiyip geri dönüyor. Önyargıyla gelip tadını beğenen çok fazla insan da var” diye konuştu. Emin Kertiş, şırdanın tescillenmesi gerektiğini de kaydetti.
Muğla’nın Bodrum ilçesinden gelen Adnan Taşdemir, "Adana’ya tatile geldik. Daha eve gitmeden şırdancıya geldim. Bin kilometredir bu şırdanın hasretiyle geldim” ifadelerini kullandı.
Esma Taşdemir ise şırdanı çok sevdiğini söyleyerek herkese şırdan yemeyi tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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