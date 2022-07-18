Yüreğir'in ilk bisiklet yolu açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde okulların yoğun olduğu bölgedeki yollar Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlandı. Çevresi ise modern bir bisiklet yolu yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bisiklete atlayıp yolu test eden Yüreğir Belediye Başkan Fatih Mehmet Kocaispir "Arkadaşlarımızın ellerine sağlık.

Dinlenme alanları, yeşil alanları ile çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız burayı güvenli bir şekilde kullanabilirler. Her şey Yüreğirli vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için" dedi.

Kocaispir, yapılan bisiklet yolunun 860 metre uzunluğunda,1.801.90 eninde, araç yolu ile 45 cm boyunda delinatör ve çift taraflı prizmatik reflektör lensli yol butonu ile ayrıldığını, zeminin ise fark edilmesi amacıyla cam tozu ve reçineden üretilen yol çizgi boyası kullanıldığını söyledi.

Atakent Mahallesinde okullar bölgesine yapılan bisiklet yolu ile özellikle çocukların güvenli bir şekilde bisikletlerine bineceklerini belirten Başkan Kocaispir, "Hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesi açısından da önemli bir ulaşım aracı olan bisikletlerin yaygınlaşması için yeni bisiklet yolu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

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