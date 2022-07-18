Adana’da halk ekmeğe zam geliyor Adana Büyükşehir Belediyesi 61 yeni otobüs alıyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 61 yeni otobüs alınması ve halk ekmeğin fiyatına zam yapılmasını içeren teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Oturumda, 2022 yılı satın alınacak araçlar listesinin revize edilmesine ait teklif, halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmek fiyatının güncellenmesine ait teklif, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yarışması Ödül Yönetmeliğine ait teklif ve merkez otogar içerisinde bulunan tuvaletin ücret güncellemesine ait teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Temsa bizim Adana’nın firması olduğu için onu tercih ettik. Ancak bütün firmalardan teklif aldık. Temsa’dan bütün firmalardan daha uyguna 61 otobüs bağladık. Bunun 41 tanesi büyük otobüs. 20 tanesi de küçük otobüs. Bunları da hiç borçlanmadan alıyoruz. Yaklaşık 120, 130 milyon liralık otobüs alacağız ve hiç borçlanmayacağız. Size bunun için borçlanma getirmeyeceğiz. Ancak ileride Adana ile ilgili bir projede borçlanma hakkını isteme hakkımız saklı kalsın” diye konuştu.

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