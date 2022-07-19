Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanma ve eylemlerini deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında daha önce Suriye ve Irak'ta örgüt saflarında faaliyette bulunup, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüphelinin kentte ikamet ettiğini saptadı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan TEM ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firari konumdaki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-07-19 06:59:39
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