Evladını arayan genç annenin yardım çığlığı Şiddet uyguladığı için boşanmak istediği eşi 1,5 yaşındaki kızlarını kaçırdı 3 aydır evladını görmüyor, 2 gün sonra doğum günü olan kızına kavuşmak istiyor 22 yaşındaki Zeynep Korkusuz: “Kızımın da kendimin de hayatından endişeliyim” “Çocuğuma kavuşmak istiyorum”

Adana’da genç bir kadın, kendisini defalarca dövdüğü için boşanmak istediği eşinin, 1 buçuk yaşındaki kızlarını kaçırdığını öne sürdü. 3 aydır evladını göremeyen genç kadın, 2 gün sonra kızının doğum günü olduğunu söyleyerek bir an önce evladına kavuşmak istediğini belirtti.

22 yaşındaki Zeynep Korkusuz, 2018 yılında Fikret Korkusuz (33) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Cennet (1,5) isimli bir çocukları dünyaya geldi. Çift, mutlu bir evlilik sürerken son 1 yılda aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. İddiaya göre Korkusuz, eşine sürekli şiddet uyguladı. Geçen Mart ayında ise genç kadın uğradığı şiddet sonucu eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı ve boşanma davası açtı.

8 Nisan’da ise baba Fikret Korkusuz, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek kızını görmek istedi. Zeynep Korkusuz ise önce kızını göstermedi ancak daha sonra kızını babasına gösterdi. Baba da kızını önce sokağa oynamak için çıkarttı daha sonra da iddiaya göre götürdü.



‘Çocuk bende değil’ demeye başladı

Anne Zeynep Korkusuz ise bunun üzerine eşini aradı ve ‘Hafta sonu çocuk sende kalabilir. Pazartesi getir’ dedi. Pazartesi günü ise baba çocuğunu getirmedi ve annesine ‘Çocuk bende değil’ demeye başladı.

Bunun üzerine Zeynep Korkusuz’un teyzesi Şükran Ö., kayınvalide Hatice Korkusuz’u arayarak görüştü ve kayınvalide de çocuğun kendilerinde olduğunu ve annesine vermeyeceklerini söyledi. Mahkemeye başvuran Zeynep Korkusuz, çocuğunun geçici velayetini alarak polis eşliğinde kayınvalidesinin evine gitti ancak çocuğunu evde bulamadı. Genç kadın, çocuğunun kıyafetlerinin kayınvalidesinde olduğunu ancak çocuğu eşinin evden kaçırdığını öne sürdü.



“Önce sevdi, sonra aldı götürdü”

3 aydır evladını göremeyen anne, 2 gün sonra kızının doğum günü olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Korkusuz, “Babası koruma kararını ihlal ederek kapıya geldi ve çocuğu görmek istedi. Çocuğu göstermedim ama kendisi ısrarla görmek istediğini söyledi. Ben çocuğu almasından korkuyordum. Bu ısrarla isteyince verdim, sokakta biraz sevdi ama sonra aldı götürdü. Bir daha da getirmedi” diye konuştu.



“Velayeti alınca çocuğumu bulamadım”

Eşine kendisinin ulaşamadığını söyleyen Korkusuz, “İlk zamanlar eşim telefonlara bakmıyordu. Sonraki süreçte aradığımda, ‘Ben çocuğu hiç almadım’ dedi. Bu şekilde yanıtlar verdi. Ben de karakola gidip şikayette bulundum. Çocuğumun geçici velayetini aldım. Polisle, icra memuruyla eve gittik. Kızımın kıyafetleri asılıydı ama evladım evde yoktu. Kaynanam da ‘O çocuğun kıyafetleri değil. Burada değil’ diyerek bizi evden gönderdiler. Çocuğumun orada olduğu gördüğüm zamanlarda da velayet bende olmadığı için alamıyordum. Velayeti alınca da çocuğumu bulamadım” ifadelerini kullandı.



“Bir an önce çocuğumu görmek istiyorum”

Boşanma aşamasındaki eşinin tehditlerinin sürdüğünü iddia eden Zeynep Korkusuz, “3 aydır çocuğumu görmüyorum. Şu anda boşanma aşamasındayız. Bir an önce çocuğumu görmek, kavuşmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Eşim bana şiddet uyguladığı için ben boşanmak istedim. Şu an çocuğumun da hayatından endişeliyim. Tehdit de ediyor. Çocuğumu alamıyorum” dedi.

