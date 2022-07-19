Başkan Karalar: "Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı" Karalar’dan dolmuş şoförlerine sert çağrı: "Ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa 2 ay klimaları açsınlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karalar: "Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı" Karalar’dan dolmuş şoförlerine sert çağrı: "Ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa 2 ay klimaları açsınlar"

İHA

Başkan Karalar: "Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı" Karalar’dan dolmuş şoförlerine sert çağrı: "Ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa 2 ay klimaları açsınlar"

Adana'da bir öğrenciyle kütüphane görevlileri arasında çıkan 'namaz kılma' tartışması Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de devam etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Mescit yok. Mescit yapmayı da düşünmüyoruz. Furkancı bir adamın ne yaptığını görmek istemiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde bir öğrenci, kütüphanenin ders çalışılmadığı ve boş olduğu belirtilen bir yerinde namaz kıldı. Belediye personeli kütüphane görevlisi, öğrenciyi namaz kıldığı için uyararak orada namaz kılamayacağını söyledi.
Yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başkan Karalar, “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

Belediye meclisine taşındı
Kütüphanede ‘namaz kılma’ tartışması dün gerçekleşen Adana Büyükşehir Belediye Meclisi birinci oturumunda da devam etti.
Başkan Zeydan Karalar ibadethanelerin temizliğiyle ilgili yapılan çalışmaları anlattığı sırada, MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, “Oradaki görevli eğer 'İstediğiniz yerde namazınızı kılabilirsiniz' deseydi hiçbir sorun olmayacaktı. Biz o adamı savunmuyoruz” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tartışmayı başlatan şahsın provokatör olduğunu savunarak, “Bu şahsı savunmak sizi öbür tarafa yöneltir. Hangi grubun mensubu olan bir adamın siz savunuculuğunu yapmayın. Ben adamın tavrını, grubunu söyledim. Mescit yok. Mescit yapmayı da düşünmüyoruz. Furkancı bir adamın ne yaptığını görmek istemiyorsunuz. Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı” diye konuştu.
Ayrıca Başkan Karalar, kent genelinde klima açmayan dolmuş şoförlerine seslenerek, “Gerçekten ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa arkadaşlarımız şurada 2 ay klimaları açsınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan’da "yol" seferberliği
YEREL HABERLER Ceyhan’da "yol" seferberliği
Diyetisyen önerisiyle serinletici ve doyurucu 3 salata tarifi Diyetisyen Çisem Gündüz: “Bu salataları sofranızdan eksik etmeyin”
YEREL HABERLER Diyetisyen önerisiyle serinletici ve doyurucu 3 ...
Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Evladını arayan genç annenin yardım çığlığı Şiddet uyguladığı için boşanmak istediği eşi 1,5 yaşındaki kızlarını kaçırdı 3 aydır evladını görmüyor, 2 gün sonra doğum günü olan kızına kavuşmak istiyor 22 yaşındaki Zeynep Korkusuz: “Kızımın da kendimin de hayatından endişeliyim” “Çocuğuma kavuşmak istiyorum”
YEREL HABERLER Evladını arayan genç annenin yardım çığlığı Şiddet ...
Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti Adana’nın Tufanbeyli ilçesine Kurban Bayramı tatiline giden polis memuru kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Polis memuru için Buruk Mezarlığında düzenlenen törende annesi ve kız kardeşleri ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını ...
Yaralı karı-kocadan ilginç savunma Adana’da biri bıçakla yaralanan, diğeri de silahla vurulan karı-kocanın ikisi de olayı farklı anlattı Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Yaralı karı-kocadan ilginç savunma Adana’da biri ...
Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü 700 liraya kiralanıyor
YEREL HABERLER Gölde duba üzerine inşa edilen kaçak yapılar, günlüğü ...
Karı-kocanın yaralanmasının altından `aldatma´ iddiası çıktı
YEREL HABERLER Karı-kocanın yaralanmasının altından `aldatma´ ...
HPV'ye karşı en önemli korunma yöntemi tek eşlilik Human Papilloma Virüsü, 200'den fazla tipi olan, her geçen gün yeni bir tipi bulunan insanlara özgü bir DNA virüsü Prof. Dr. Hüsnü Çelik: "Dünyada görülen rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’ini tip 16 ve 18, kalan yüzde 30’luk kısmını da diğer tip Human Papilloma Virüsleri oluşturmaktadır" "HPV’nin hastalığa yol açma ihtimali sigara içen kadınlarda 30 kat daha fazla oluyor"
YEREL HABERLER HPV'ye karşı en önemli korunma yöntemi tek ...
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ...
Adana'da silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 gözünden yaralandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 ...
Ndiaye’den Belhanda itirafı: “Başka yere imza atarsam beni öldüreceğini söyledi” Adana Demirspor’un yeni transferi Badou Ndiaye: “Türkiye’de her zaman evimde gibi hissediyorum” “Adana Demirspor'un ilgisini duyunca çok mutlu oldum”
YEREL HABERLER Ndiaye’den Belhanda itirafı: “Başka yere imza atarsam ...
'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 gözünden yaralandı
YEREL HABERLER 'Ses bombası yapımı' videosu izleyip, evde denedi; 2 ...
Adana’da halk ekmeğe zam geliyor Adana Büyükşehir Belediyesi 61 yeni otobüs alıyor
YEREL HABERLER Adana’da halk ekmeğe zam geliyor Adana Büyükşehir ...
Adana´da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler
YEREL HABERLER Adana´da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen ...
Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak
YEREL HABERLER Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak
Adana'da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Adana'da araç termometreleri 47 dereceyi gösterdi
Yüreğir'in ilk bisiklet yolu açıldı
YEREL HABERLER Yüreğir'in ilk bisiklet yolu açıldı
Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı İlk hasadı yapan kadın girişimci Melih Cömert: "Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"
YEREL HABERLER Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı İlk hasadı ...
'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle vurulup öldü
YEREL HABERLER 'Yan bakma' kavgasında kendi getirdiği tüfekle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.