Başkan Karalar: "Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı" Karalar’dan dolmuş şoförlerine sert çağrı: "Ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa 2 ay klimaları açsınlar"

Adana'da bir öğrenciyle kütüphane görevlileri arasında çıkan 'namaz kılma' tartışması Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de devam etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Mescit yok. Mescit yapmayı da düşünmüyoruz. Furkancı bir adamın ne yaptığını görmek istemiyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde bir öğrenci, kütüphanenin ders çalışılmadığı ve boş olduğu belirtilen bir yerinde namaz kıldı. Belediye personeli kütüphane görevlisi, öğrenciyi namaz kıldığı için uyararak orada namaz kılamayacağını söyledi.

Yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Başkan Karalar, “İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.



Belediye meclisine taşındı

Kütüphanede ‘namaz kılma’ tartışması dün gerçekleşen Adana Büyükşehir Belediye Meclisi birinci oturumunda da devam etti.

Başkan Zeydan Karalar ibadethanelerin temizliğiyle ilgili yapılan çalışmaları anlattığı sırada, MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ, “Oradaki görevli eğer 'İstediğiniz yerde namazınızı kılabilirsiniz' deseydi hiçbir sorun olmayacaktı. Biz o adamı savunmuyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tartışmayı başlatan şahsın provokatör olduğunu savunarak, “Bu şahsı savunmak sizi öbür tarafa yöneltir. Hangi grubun mensubu olan bir adamın siz savunuculuğunu yapmayın. Ben adamın tavrını, grubunu söyledim. Mescit yok. Mescit yapmayı da düşünmüyoruz. Furkancı bir adamın ne yaptığını görmek istemiyorsunuz. Orada bugüne kadar namaz kılmak isteyen tek bu adam çıktı” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Karalar, kent genelinde klima açmayan dolmuş şoförlerine seslenerek, “Gerçekten ağır cezalar gelmesini istemiyorlarsa arkadaşlarımız şurada 2 ay klimaları açsınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.