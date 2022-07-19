Adana’da bir kişi girdiği sulama kanalında kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı sıcaktan bunalan gençler sulama kanalında yüzmeye başladı. Gençler bir süre sonra kanalda bir kişinin batıp çıktığını görünce yardım etmek istedi. Ancak gençler yetişemeden şahıs suda kayboldu. Bunun üzerine Sercan Aktaş (23) isimli genç 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine sualtı polisi ve ekipler sevk edildi. Gelen dalgıçlar suda kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Şuana kadar şahıs bulanamadı.

Sercan Aktaş, arkadaşlarıyla birlikte kanalda yüzerken bir kişinin batıp çıktığını gördüklerini hemen kurtarmak için geldiklerini ancak şahsın suda kaybolduğunu anlattı.

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