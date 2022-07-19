Sulama kanalında çırpınırken görüldü, aranıyor



Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA´da, sulama kanalında çırpınarak gözden kaybolduğu öne sürülen bir kişi, dalgıç ekiplerce aranıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahalesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Caddede yürüyenler iddiaya göre sulama kanalında çırpınan 30-35 yaşlarında bir kişiyi gördü. Vatandaşların kurtarma çabası yetersiz kalınca sudaki kişi, gözden kayboldu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polisler, görgü tanıklarını dinledikten sonra sulama kanalına girerek kaybolan kişiyi aramaya başladı.

KURTARAMADILAR

Görgü tanığı Sercan Aktaş, suda çırpınan kıyafetli birini gördüklerini, kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını fakat başaramadıklarını söyledi. Öte yandan sulama kanalının olduğu bölgede Devlet Su İşleri´ne ait `Suya girmek, yüzmek tehlikeli ve yasaktır´ tabelasının olması dikkati çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-07-19 16:33:09



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