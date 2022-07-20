Trafik polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

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Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik polisi Kemal Eren, otoyolda tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarsus Bölge Trafik İstasyon Amirliğindeki görevini devreden polis memuru Kemal Eren (38), Pozantı Güney gişeleri park alanında bulunan aracına gitmek için AdanaPozantı otoyolunda yolun karşısına geçerken hareket halindeki bir tırın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan polis memuru için bugün Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Kemal Eren'in cenazesi ikindi namazını müteakip Aşçıbekirli Mahallesinde defnedilecek.

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