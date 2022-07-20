"Sanat Sokağınızda" etkinliği başlıyor

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Sanat Sokağınızda” etkinliği bu yıl 21 Temmuz Perşembe Günü “Görevimiz Tatil” filmiyle start alıyor.

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen “Sanat Günleri” çerçevesindeki sinema gecelerinin ilki 21 Temmuz Perşembe Günü Tellidere Mahallesi Kapalı Semt Pazarında başlıyor. İlk gösterimde başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün paylaştığı “Görevimiz Tatil” filmi vatandaşlarla buluşacak.

Saat 20.30’de başlayacak film gösteriminde vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikramı yapılacak. Yaz boyunca sürecek Sanat Sokağınızda etkinliği çerçevesindeki sinema gecelerinde, “Görevimiz Tatil”, “Sağ Salim” , “Kardeşim Benim”, “Maidenin Altın Günü”, “Ölümlü Dünya” ve “Yok Artık” gibi gişe yapmış filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Film gösterim yerleri ve tarihleri Seyhan Belediyesinin resmi sosyal hesaplarından takip edilebilecek.

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