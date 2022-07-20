TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kemal Eren'in cenazesi, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Burada düzenlenen törende İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından dua edildi. Törenin ardından ikindi namazı sonrası Eren için cenaze namazı kılındı. Eren, Pozantı ilçesine bağlı Aşçıbekirli Mahallesi'na götürülerek burada toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Akif ÖZDEMİR
2022-07-20 17:32:41
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