Parkinson hastası emekli doktor, resim çizerek hayata tutundu



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da Parkinson hastalığı nedeniyle 9 yıl önce çocuk cerrahlığını bırakan Dr. Saadettin Güney (57), el becerilerini kısmi olarak yitirmesine rağmen resim yaparak hayata tutundu. Emekli olduktan sonra konuşma bozukluğu da çektiğini belirten Dr. Güney, "Yaşam enerjim hastalıktan sonra arttı. Çoğu insan hastalığı öğrendiğinde yıkılır. Bende tam tersi oldu. Yıkılmadım, ayaktayım" dedi.

Kentte 25 yıl çocuk cerrahı olarak çalışan Dr. Saadettin Güney, 2000'de ellerinde ritim bozukluğunu fark ederek hastaneye başvurdu. Parkinson teşhisi konulan Dr. Güney'in hastalığının henüz ilk evrelerinde olduğu belirlendi. Hastaların sağlığını riske atmamak için Dr. Güney, 2012'de cerrahlığı bıraktı, bir süre hastane yönetiminde yer aldı. 2019'da emekli olan Dr. Güney, bu süreçte ilgi duyduğu spiritüalizm, kişisel gelişim, makine tasarımı, yazarlık ve matbaacılık gibi alanlara yöneldi. Çukurova Belediyesi'nin Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Mola Evi'ne giden Dr. Güney, burada resim kursuna katıldı. El becerilerini kısmi olarak yitirmesine rağmen kara kalem portre çizimler yapan Dr. Güney, hastalığını kabullenip hayattan kopamamayı tercih etti.

'ENERJİM HASTALIĞIMDAN SONRA ARTTI'

Emekli olduktan sonra konuşma bozukluğu ve el titremesine rağmen motivasyonunu hiç kaybetmediğini söyleyen Dr. Saadettin Güney, "Hiç kimse hasta olmak istemez. Ben de istemezdim. İlk başta zorlandım ama sonradan kabullendim. Doktorlarımızın önerdiği şekilde tedavi oldum. Motivasyonum hastalığa yakalandıktan sonra arttı. Daha önce hiç yapmadığım şeyler yapmaya başladım. Yaşam enerjim hastalıktan sonra arttı. Çoğu insan hastalığı öğrendiğinde yıkılır. Bende tam tersi oldu. Yıkılmadım, ayaktayım. Yerimde duramaz yapım ve her an bir şeylerle uğraşmam nedeniyle arkadaşlarım tarafından 'hiperaktif parkinsonlu' olarak tanımlandım" dedi.

'TOPLUMA FAYDALI OLABİLİRİZ'

Katıldığı resim kursunda onlarca portre çizimi yapan Dr. Güney, "Ellerimde hareket kısıtlılığı var ama resim çizmeye devam ediyorum. Cerrahlığımda da 3 boyutlu düşünebiliyordum. Bu düşünce tarzım, cerrahlığıma katkı sunduğu kadar resimde de işimi kolaylaştırıyor. Benim gibi hastalığı olanlar, belediyelerin açtığı yerlere başvursun. Herkesin becerebileceği bir hobi vardır. Bir kapı kapanır, başka kapı açılır. Mesleğimizi yapamasak da başka işler yapabiliriz. Topluma faydalı olabiliriz. Farkındalık oluşturulmalı. Bazı kişiler, Parkinson hastalığına yakalananların topluma faydası olmadığını düşünüyor. Kesinlikle öyle değil" diye konuştu.

İKİ KİTAP YAZDI, 3'ÜNCÜSÜ YOLDA

Bu süreçte iki de kitap yazdığını hatırlatan Dr. Güney, "2015 yılında 32 bölümlük meslek ve öğrencilik yıllarımla alakalı anı kitabı çıkardım. 2016 yılında da 2'nci kitabımı çıkardım. İçerisinde 21 tane yaşanmış öykü var. Hala yazmaya devam ediyorum. Bu sene sonunda 3´üncü kitabımı da çıkartacağım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-07-21 09:44:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.