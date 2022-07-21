Ceyhan’da yaz kursları heyecanı başladı

Ceyhan Belediyesi, çocukların, gençlerin, büyüklerin sıcak yaz günlerinde kültürsanat ve sporla iç içe olması için 15 ayrı branşta ‘Yaz Kursu’ açtı.

İlçe halkı ve protokolün katıldığı törenle başlayan kurslarda Ceyhanlılar, Türk Halk Oyunları, Bale, Modern Dans, Davul Ritim, Fitness, Jimnastik, Tekvando, Basketbol, Voleybol, Futbol, Güreş, Bağlama, Bendir, Gitar ve Plates kurslarından ücretsiz yararlanacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hiçbir olumsuzluğa yer vermeden, hiçbir bahaneye sığınmadan Ceyhanlıların huzuru, güveni, sağlığını düşünerek hareket etmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı. Temizlikten imara, kaldırım ve yol çalışmalarından temiz içme suyuna, güvenlikten eğitime, kültürsanattan spora, minik çocuklardan kadınlara kadar her yaş grubunda, her alanda, belediyenin tüm birimleriyle Ceyhanlılar için var olduğunu kaydeden Başkan Erdem, “Sosyal ve toplumsal belediyeciliğin adını güzel Ceyhanımıza kazımakta kararlıyız” dedi.

Spor ve sanatın toplumdaki birleştirici gücüne inanarak başlattıkları yaz kurslarında uzman eğitmenler eşliğinde binlerce çocuk ve gencin kurs alacağını söyleyen Başkan Erdem, “Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanında spor, kültürsanat yaşamına da merhaba demeleri gelecekteki planları adına son derece önem taşıyor. Bu bilinçle kurslara katılan tüm çocuklarımıza sağlıklı, eğlenceli, başarılarla dolu günler diliyorum” dedi.

‘Ceyhan Yaz Kursları’ açılış töreni çerçevesinde Ceyhanlı rap sanatçıları S1R ve Hicaz sahne aldı. Ceyhan Belediyesi’nin tüm katılımcılara patlamış mısır ve soğuk meyve suyu ikram ettiği törenin son bölümünde vatandaşlar DJ performansı ve davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendi.

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