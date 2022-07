"Kış Masalı" davası 7 yıldır çözülemedi Sibel Can ve Alihan’ın ‘Kış Masalı’ davası 7 bilirkişi raporuna rağmen 7 yıldır sürüyor Alihan’ın avukatı Oğuzhan Yeni: “Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz”

Şarkıcı Alihan'ın Sibel Can'ın albümündeki bir şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı müzikten alıntı olduğu iddiasıyla açtığı tazminat davası, 7 bilirkişi raporuna rağmen 7 yıldır sürüyor. Şarkıcı Alihan’ın avukatı Oğuzhan Yeni, “Hukuk çerçevesinde davamızı devam ettireceğiz. Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz. Müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Kamuoyunda "Alihan" olarak bilinen şarkıcı Ali Kızıltepe'nin Sibel Can ve Adem Gümüşkaya’nın çıkarttığı ‘Kış Masalı’ adlı şarkının yıllar önce kendisinin yaptığı ‘Bu Kadın Neden Ağlıyor’ adlı şarkıdan alıntı olduğu iddiasıyla İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 2015 yılında açtığı tazminat davası sürüyor. Söz konusu davada mahkemeye 7 bilirkişi raporu sunuldu. Davanın son duruşması geçen 2 Mart’ta görüldü ve taraf vekilleri katılmadığı için diğer duruşmanın 27 Eylül’e ertelenmesine karar verildi. Söz konusu 7 bilirkişi raporunun 3’ünde her iki eserin de melodik yapısının aynı olduğu ifade edildi. 1 bilirkişi raporu maliye bilirkişi raporu olurken, kalan 3 bilirkişi raporunda ise eserin melodik yapılarının birbirine benzer ancak eserin alıntı olmadığı belirtildi.



“Melodiler alıntı”

Şarkıcı Alihan’ın Adana’da yaşayan avukatı Oğuzhan Yeni, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Yeni, “Müvekkilim sanat dünyasında uzun yıllardır yer edinmiş bir sanatçıdır. Müvekkilim ‘Bu Kadın Neden Ağlıyor’ adlı bir şarkı çıkartmıştır. Bu şarkının üzerinden yıllar geçtikten sonra Sibel Can ve Adem Gümüşkaya ‘Kış Masalı’ adlı bir şarkı çıkartmıştır. ‘Kış Masalı’ adlı şarkının melodisinin müvekkilimin çıkarttığı şarkının melodisinden alıntı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuruldu” diye konuştu.



“Bilirkişi raporları iddiamızı doğruluyor”

Bir şarkının melodisinin dahi birbirine benzemesinin ‘suç’ olarak nitelendirildiğini ifade eden Yeni, “Fikri ve sinai hukukuna göre bir kişinin tescilli olan fikrini, eserini izinsiz kullanmak suç teşkil eder. Mahkeme süreci yaklaşık 7 yıldır devam etmektedir. Mahkemeye 7 bilirkişi raporu sunulmuştur. Bu raporlardan bazıları bizim iddiamızı doğrular niteliktedir. Hukuk çerçevesinde davamızı devam ettireceğiz. Taktir mahkemenin, bekleyip göreceğiz. Müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

