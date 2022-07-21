Pozantı Belediye Başkanı Çay’dan suç duyurusu

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Akçatekir Yaylasındaki 400 adet köpeğin yok edilmesi iddialarına ilişkin sosyal medyada linç girişiminde bulunulmasına sebep olan ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başkan Çay, yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden örgütlenerek hiç bir delil ve belge yok iken kışkırtıcı ve suçlayıcı ithamlarda bulunarak hakkında asılsız paylaşımlar yapan ancak deliller ile birlikte cevap verilmesine rağmen ısrarlı ve kasıtlı bir şekilde paylaşımlarına devam eden Erkin E. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Facebook hesabı üzerinden itham, iftira ve devlet yönetimini tahrik ile ilgili de Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

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