Sezer: "YKS'de ortaya çıkan tablo üzüntü verici" Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer: "Geçen yıl 3 birinci çıkaran Adana’dan bu yıl birinci çıkmadı" "Hepimiz şapkamızı önümüze alıp bu başarısızlığın nedenlerini düşünmeliyiz"

EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, YKS sonuçlarının belli olmasının ardından, "Bu yıl Adana’dan birinci çıkaramadığımız görülüyor. Ortaya çıkan tablo hepimiz için üzüntü verici. Sorumluluk sahibi herkes neden böyle bir sonuç ortaya çıktığına dair şapkasını önüne alıp düşünmelidir" dedi.

Sezer, yaptığı açıklamada, milyonlarca öğrencinin ter döktüğü ve sonucunu merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) 18 Temmuz’da açıklandığını, geçen yıl 3 birinci çıkaran Adana’dan bu yıl birinci çıkmadığını söyledi. Sezer; "Geçtiğimiz yıl 3 birincimiz, 1 ikincimiz 1 de üçüncümüz vardı. İlk yüzde 21 öğrencimiz yer alıyordu. Yani her beş dereceden biri Adana’dan çıkmıştı. Bugün hala resmi bir açıklama yapılmamış olsa da maalesef Adana’dan birinci çıkaramadık. Ortaya çıkan tablo hepimiz için üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

Adana’nın her alanda Türkiye’nin öncü şehri olması gerektiğini vurgulayan Başkan Sezer; "Son yıllarda şehrimizde eğitim alanında gösterilen başarılar göğsümüzü kabartıyordu. Açıkçası bu sonuçlara artık alışmıştık. Adana’nın eğitimde her geçen gün yükselen bir başarı grafiği vardı. Bu sene özellikle YKS sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yıllardaki başarıları yakalayamadığımızı görüyoruz. Bu da eğitim camiası olarak hepimizi derinden yaralamıştır" diye konuştu.

Yetki sahibi herkesin bu sonuçlardan sorumlu olduğunu vurgulayan Mehmet Sezer şunları kaydetti:

"Şimdi muhasebe zamanı. Yetki sahibi olan herkes, eğitim alanında görevli olan herkes bu şehir adına neden daha fazlasını yapamadığını sorgulamalıdır. Hepimiz şapkamızı önümüze alıp bu başarısızlığın nedenlerini düşünmeliyiz. Adana her zaman en iyileri hak eden bir şehir. Her alanda başa güreşmesi gerekir. Dolayısıyla bu tablonun bir daha yaşanmaması adına önümüzdeki yıl için bugünden tezi yok hepimiz daha çok çaba sarf etmeliyiz."

