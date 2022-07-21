Azerbaycanlı turistin parasını gasbetmeye çalıştı, sivil polise yakalandı

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da cami bahçesinde oturan Azerbaycanlı turist Famıl M.'den (33) para isteyen, olumsuz cevap alınca da bıçakla kovalayan Onur N. (27) parkta görevli sivil polisler tarafından yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, 19 Temmuz'da, Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Cami'nin bahçesinde meydana geldi. Azerbaycanlı Famıl M., saat 15.30 sıralarında cami bahçesinde yürürken yanına yaklaşan Onur N. kendisinden para istedi. Olumsuz cevap veren Famıl M., koşarak uzaklaştı. Onur N. de elindeki bıçakla peşinden koştu. Bu sırada bölgede görev yapan sivil polisler olayı fark edip Onur N.'yi takip ederek, kısa sürede yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Onur N., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2022-07-21 14:11:42
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