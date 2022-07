ISO ikinci 500’de AOSB’den 21 firma

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren, 13’ü Adana merkezli toplam 21 firma yer aldı.

Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumuyla, 2 bin 290 hektar alan, 553 parsel, 32’si yabancı sermayeli toplam 478 firma, yüzde yüz doluluk, 37 bin 300 istihdam, yıllık 1.5 milyar dolar ihracatla ülke ve bölge ekonomisine değer katan Adana Organize Sanayi Bölgesi, devler ligindeki katılımcıları ile her geçen gün daha da büyüyor.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 15 firmanın yer aldığı AOSB, ikinci 500’de bu kez 21 firma ile temsil edildi.

AOSB’de faaliyet gösteren ve merkezi Adana’da bulunan Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. 48’nci, Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 59’ncu, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş. 77’nci, Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 80’nci, Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. 85’nci, Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 112’nci, Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. 121’nci, Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 213’ncü, Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 333’ncü, Palmiye Dokuma İplik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 374’ncü, Adana Mensucat San. Tic. A.Ş. 408’nci, Netafim Sulama Sistemleri San. Tic. LTD ŞTİ. 419’ncu, Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 447’nci sırada yer aldı.

AOSB’de faaliyet gösteren ve merkezi başka illerde yer alan Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş. 25’nci, Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. 39’ncu, Polisan Kimya Sanayii A. 131’nci, ChrysoKat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 144’ncü, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 264’ncü, Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. 267’ni, İlsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 281’nci, Koton İnşaat Turizm Mensucat San. ve Tic. Ltd. Şti. 495’nci oldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listeye Adana merkezli giren toplam 16 firmanın 13’ünün bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Gerek Adana merkezli, gerekse merkezi başka illerimizde olup bölgemizde faaliyet gösteren tüm firmalarımızı elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Bu firmalarımızın gelecek yıllarda daha üst sıralarda göreceğimize ve yeni firmalarımızın listede yer alacağına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.