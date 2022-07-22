Adana'da orman yangını



Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozan ilçesinde Yanalerik Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-07-22 15:22:24



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